Котлов Олег Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.08.1993
Нижний Катарач, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.1994
Мать ребёнка: Котлова Людмила Геннадьевна
Талица, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
07.08.1998
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1999
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.10.2008
Дочь: Котлова Милена Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности