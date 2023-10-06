Котлов Олег Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлов Олег Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.08.1993

Жена: Котлова Людмила Геннадьевна

Нижний Катарач, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.1994

Сын: Котлов Максим Олегович

Мать ребёнка: Котлова Людмила Геннадьевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
07.08.1998

Жена: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1999

Сын: Котлов Ярослав Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.10.2008

Дочь: Котлова Милена Олеговна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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