Студеникина Агафья (Агапия) Косьминична
Место рождения
Дата рождения29.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1883
Агафья (Агапия) родилась в январе1883 г.(запись № 22 в МК Введ.церк.в с. Софиевка)
Крещение
30.01.1883
Восприемники : Филимон Николаевич Объедков (родной брат Анастасии Николаевны- мать ребенка) и крестьянка Христиния Ивановна Подымова (Студеникина)
Смерть
Неизвестно