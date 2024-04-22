Студеникина Агафья (Агапия) Косьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Студеникина Агафья (Агапия) Косьминична

Место рождения

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

29.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1883

Отец: Студеникин Косьма Иванович

Мать: Объедкова Анастасия Николаевна

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Агафья (Агапия) родилась в январе1883 г.(запись № 22 в МК Введ.церк.в с. Софиевка)
Крещение
30.01.1883
Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники : Филимон Николаевич Объедков (родной брат Анастасии Николаевны- мать ребенка) и крестьянка Христиния Ивановна Подымова (Студеникина)
Смерть
Неизвестно
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