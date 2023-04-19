Жвирблис Владимир Витофтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1983
Сын: Жвирблис Артем Владимирович
Мать ребёнка: Жвирблис Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жвирблис Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Жвирблис Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жвирблис Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Жвирблис Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жвирблис Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Жвирблис Надежда Андреевна