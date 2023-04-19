Жвирблис Владимир Витофтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жвирблис Владимир Витофтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1983

Сын: Жвирблис Артем Владимирович

Мать ребёнка: Жвирблис Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жвирблис Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Жвирблис Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жвирблис Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Жвирблис Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жвирблис Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Жвирблис Надежда Андреевна

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