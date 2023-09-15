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Шеромов Петр Федорович
Шеромов Петр Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Дата смерти
1822
Пол
Мужской
Отец
Шеромов Федор Кириллович
1792 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Шеромов Федор Кириллович
Мать:
?
Смерть
1822
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