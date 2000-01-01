Шутов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1895
Жена: Александа
Рождение ребёнка
24.01.1901
Сын: Шутов Григорий
Мать ребёнка: Александа
Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.04.1909
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Александа
Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.04.1911
Сын: Шутов Яков
Мать ребёнка: Александа
Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.05.1913
Сын: Шутов Федор
Мать ребёнка: Александа
Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шутов Роман
Мать ребёнка: Александа
Смерть
Неизвестно