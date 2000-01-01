Шутов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1895

Жена: Александа

Рождение ребёнка
24.01.1901

Сын: Шутов Григорий

Мать ребёнка: Александа

Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.11.1903

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Александа

Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.09.1906

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Александа

Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.04.1909

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Александа

Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.04.1911

Сын: Шутов Яков

Мать ребёнка: Александа

Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.05.1913

Сын: Шутов Федор

Мать ребёнка: Александа

Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Роман

Мать ребёнка: Александа

Смерть
Неизвестно
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