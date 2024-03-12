Жигунов Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
17.?.1916 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Брачный обыск. Сретенский сорок Москвы , церковь Панкратьевская близ Сухаревой башни. Поручитель по жениху Калужской губернии деревни Отъезжее Мосальского уезда Иван Никитин Жигунов. Источник ЦГА Моск... Показать все
Смерть
Неизвестно