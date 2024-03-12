Жигунов Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигунов Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поручитель
17.?.1916 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Брачный обыск. Сретенский сорок Москвы , церковь Панкратьевская близ Сухаревой башни. Поручитель по жениху Калужской губернии деревни Отъезжее Мосальского уезда Иван Никитин Жигунов. Источник ЦГА Моск... Показать все
Смерть
Неизвестно

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