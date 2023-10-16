Головушкин Константин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головушкин Григорий Константинович
Мать ребёнка: Головушкина Анфиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головушкина Анфиса
Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно