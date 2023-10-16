Головушкин Константин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головушкин Константин Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Головушкин Григорий Иванов

Мать: Головушкина Евгения Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головушкин Григорий Константинович

Мать ребёнка: Головушкина Анфиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головушкина Анфиса

Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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