Прохорова (Орешнюк) Евгения Савельевна
Место рождения
Дата рождения14.06.1921
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохоров Михаил Тимофеевич
Николаевка, Шегарский муниципальный район, Томская область
Смерть
1992
Маркелово, Шегарский муниципальный район, Томская область