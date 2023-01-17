Прохорова (Орешнюк) Евгения Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Орешнюк) Евгения Савельевна

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Место рождения

Старая Песочная, Хмельницька область

Дата рождения

14.06.1921

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Песочная, Хмельницька область
Рождение ребёнка
18.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохоров Михаил Тимофеевич

Николаевка, Шегарский муниципальный район, Томская область
Смерть
1992
Маркелово, Шегарский муниципальный район, Томская область
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