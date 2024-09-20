Полунина (---) Агафья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина (---) Агафья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полунин Ферапонт Степанович

Восприемник
25.09.1879 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11b37136-4cd3-4306-9aa0-e1cfc33eb319/80
Восприемник
08.10.1879 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11b37136-4cd3-4306-9aa0-e1cfc33eb319/82
Рождение ребёнка
02.02.1880 ст.

Дочь: Быкова Анна Ферапонтовна

Отец ребёнка: Полунин Ферапонт Степанович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/74
Рождение ребёнка
09.11.1881 ст.

Сын: Полунин Филипп Ферапонтович

Отец ребёнка: Полунин Ферапонт Степанович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/91
Рождение ребёнка
09.06.1884 ст.

Дочь: Агрипина Ферапонтовна

Отец ребёнка: Полунин Ферапонт Степанович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/122
Смерть
Неизвестно

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