Полунина (---) Агафья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
25.09.1879 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/11b37136-4cd3-4306-9aa0-e1cfc33eb319/80
Восприемник
08.10.1879 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/11b37136-4cd3-4306-9aa0-e1cfc33eb319/82
Рождение ребёнка
02.02.1880 ст.
Дочь: Быкова Анна Ферапонтовна
Отец ребёнка: Полунин Ферапонт Степанович
https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/74
Рождение ребёнка
09.11.1881 ст.
Сын: Полунин Филипп Ферапонтович
Отец ребёнка: Полунин Ферапонт Степанович
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/91
Рождение ребёнка
09.06.1884 ст.
Дочь: Агрипина Ферапонтовна
Отец ребёнка: Полунин Ферапонт Степанович
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/122
Смерть
Неизвестно