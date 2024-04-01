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Lasswell (Alley) Eleanor

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1760

Муж: Laswell Moses

Рождение ребёнка
1765

Сын: Laswell John

Отец ребёнка: Laswell Moses

Рождение ребёнка
1767

Сын: Lasswell Peter

Отец ребёнка: Laswell Moses

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Long (Laswell) Priscilla Lasswell

Отец ребёнка: Laswell Moses

Рождение ребёнка
1772

Сын: Laswell Jacob

Отец ребёнка: Laswell Moses

Рождение ребёнка
22.08.1780

Дочь: Henton (Laswell) Eleanor

Отец ребёнка: Laswell Moses

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