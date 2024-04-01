Lasswell (Alley) Eleanor
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1760
Муж: Laswell Moses
Рождение ребёнка
1765
Сын: Laswell John
Отец ребёнка: Laswell Moses
Рождение ребёнка
1767
Сын: Lasswell Peter
Отец ребёнка: Laswell Moses
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Long (Laswell) Priscilla Lasswell
Отец ребёнка: Laswell Moses
Рождение ребёнка
1772
Сын: Laswell Jacob
Отец ребёнка: Laswell Moses
Рождение ребёнка
22.08.1780
Дочь: Henton (Laswell) Eleanor
Отец ребёнка: Laswell Moses