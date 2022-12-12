Корьякин Кузьма
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Корьякина Анисья
Рождение ребёнка
После 1928
Дочь: Корьякина Любовь Кузьминична
Мать ребёнка: Корьякина Анисья
Рождение ребёнка
После 1929
Сын: Корьякин Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Корьякина Анисья
село Ново-Егорьевка, Рубцовского района, Алтайского края
Рождение ребёнка
После 1930
Дочь: Васильева Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Корьякина Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корьякина Анисья
Смерть
Неизвестно