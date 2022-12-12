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Корьякин Кузьма

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Место рождения

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1927

Сын: Корьякин Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Корьякина Анисья

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
После 1928

Дочь: Корьякина Любовь Кузьминична

Мать ребёнка: Корьякина Анисья

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
После 1929

Сын: Корьякин Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Корьякина Анисья

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
село Ново-Егорьевка, Рубцовского района, Алтайского края
Рождение ребёнка
После 1930

Дочь: Васильева Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Корьякина Анисья

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корьякина Анисья

Смерть
Неизвестно
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