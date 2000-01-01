Инна Иван Саломонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1724 и 1776
Дата смертиМежду 1796 и 1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1724 и 1776
Отец: Инна Саломон Абрамович
Мать: Инна Екатерина
Рождение ребёнка
10.06.1782
Сын: Инна Петр Иванович
Мать ребёнка: Инна Ева Абрамовна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Инна Абрам Иванович
Мать ребёнка: Инна Ева Абрамовна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Инна Томас Иванович
Мать ребёнка: Инна Ева Абрамовна
Смерть
Между 1796 и 1810
Рождение ребёнка
31.05.1797
Сын: Инна Адам Иванович
Мать ребёнка: Инна Ева Абрамовна