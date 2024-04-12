Буколаева (Меркурьева) Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиДо 1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
24.10.1893
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кузнецова Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.
Дочь: Буколаева Мария Филипповна
Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович
Рождение ребёнка
18.07.1903 ст.
Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович
Рождение ребёнка
07.02.1907
Дочь: Антипова Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович
Рождение ребёнка
21.04.1912 ст.
Сын: Букалов Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович
Рождение ребёнка
28.06.1914 ст.
Дочь: Буколаева Анна Филипповна
Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович
Рождение ребёнка
09.02.1917 ст.
Сын: Буколаев Александр Филиппович
Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буколаева Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буколаева Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович
Смерть
До 1927