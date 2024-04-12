Буколаева (Меркурьева) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буколаева (Меркурьева) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Марфино, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

До 1927

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Марфино, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
24.10.1893

Муж: Буколаев Филипп Маркелович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кузнецова Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.

Дочь: Буколаева Мария Филипповна

Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.07.1903 ст.

Сын: Букалов Илья Филиппович

Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.02.1907

Дочь: Антипова Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.04.1912 ст.

Сын: Букалов Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.06.1914 ст.

Дочь: Буколаева Анна Филипповна

Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.02.1917 ст.

Сын: Буколаев Александр Филиппович

Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буколаева Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буколаева Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Буколаев Филипп Маркелович

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
До 1927
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