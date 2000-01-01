Овчаренко (Валевич) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчаренко (Валевич) Ольга Николаевна

Овчаренко (Валевич) Ольга Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1969

Отец: Валевич Николай Митрофанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1989

Дочь: Овчаренко Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Овчаренко Андрей Геннадьевич

Рождение ребёнка
01.10.1991

Сын: Овчаренко Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Овчаренко Андрей Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаренко Андрей Геннадьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close