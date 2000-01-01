Овчаренко (Валевич) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1969
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1969
Отец: Валевич Николай Митрофанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1989
Дочь: Овчаренко Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Овчаренко Андрей Геннадьевич
Рождение ребёнка
01.10.1991
Сын: Овчаренко Виталий Андреевич
Отец ребёнка: Овчаренко Андрей Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно