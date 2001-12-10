Куйвашев Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйвашев Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1932

Дата смерти

10.12.2001

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1932

Отец: Куйвашев Александр Иванович

Мать: Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.12.2001

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