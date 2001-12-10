Куйвашев Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1932
Дата смерти10.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.12.2001