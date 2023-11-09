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Полуэктов Евгений Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Полуэктов Григорий Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1907

Дочь: Бармина Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Шепелева Капитолина Николаевна

Рождение ребёнка
27.12.1910

Сын: Полуэктов Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Шепелева Капитолина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1940
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