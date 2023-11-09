Полуэктов Евгений Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1940
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Полуэктов Григорий Семенович
Рождение ребёнка
27.04.1907
Дочь: Бармина Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Шепелева Капитолина Николаевна
Рождение ребёнка
27.12.1910
Сын: Полуэктов Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Шепелева Капитолина Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1940