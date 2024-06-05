Фомина Настасья Фоминична 1742 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомина Настасья Фоминична

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Павел Прокофьевич

Рождение ребёнка
1762 ст.

Дочь: Яковлева (Прокофьева) Дарья Павловна

Отец ребёнка: Яковлев Павел Прокофьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768 ст.

Дочь: Яковлева (Прокофьева) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Яковлев Павел Прокофьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Яковлева (Прокофьева) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Яковлев Павел Прокофьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1773 ст.

Дочь: Яковлева (Прокофьева) Агафья Павловна

Отец ребёнка: Яковлев Павел Прокофьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.11.1775 ст.

Сын: Яковлев (Прокофьев) Федор Павлович

Отец ребёнка: Яковлев Павел Прокофьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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