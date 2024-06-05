Фомина Настасья Фоминична
Место рождения
Дата рождения1742 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762 ст.
Дочь: Яковлева (Прокофьева) Дарья Павловна
Отец ребёнка: Яковлев Павел Прокофьевич
Рождение ребёнка
1768 ст.
Дочь: Яковлева (Прокофьева) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Яковлев Павел Прокофьевич
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Яковлева (Прокофьева) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Яковлев Павел Прокофьевич
Рождение ребёнка
05.02.1773 ст.
Дочь: Яковлева (Прокофьева) Агафья Павловна
Отец ребёнка: Яковлев Павел Прокофьевич
Рождение ребёнка
10.11.1775 ст.
Сын: Яковлев (Прокофьев) Федор Павлович
Отец ребёнка: Яковлев Павел Прокофьевич
Смерть
Неизвестно