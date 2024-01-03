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Шлычков Мина Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1849

Дата смерти

09.07.1914

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1868

Жена: Шлычкова (Волхонская) Васса Никитина

Рождение ребёнка
26.08.1876

Сын: Шлычков Семён Минаевич

Мать ребёнка: Шлычкова (Волхонская) Васса Никитина

Рождение ребёнка
15.06.1878

Дочь: (Шлычкова) Агриппина Минаевна

Мать ребёнка: Шлычкова (Волхонская) Васса Никитина

Рождение ребёнка
02.01.1882

Дочь: (Шлычкова) Татьяна Минаевна

Мать ребёнка: Шлычкова (Волхонская) Васса Никитина

Рождение ребёнка
28.01.1884

Сын: Бычков Афанасий Минаев

Мать ребёнка: Шлычкова (Волхонская) Васса Никитина

Смерть
09.07.1914

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