Шлычков Мина Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1849
Дата смерти09.07.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1868
Рождение ребёнка
26.08.1876
Мать ребёнка: Шлычкова (Волхонская) Васса Никитина
Рождение ребёнка
15.06.1878
Дочь: (Шлычкова) Агриппина Минаевна
Мать ребёнка: Шлычкова (Волхонская) Васса Никитина
Рождение ребёнка
02.01.1882
Дочь: (Шлычкова) Татьяна Минаевна
Мать ребёнка: Шлычкова (Волхонская) Васса Никитина
Рождение ребёнка
28.01.1884
Мать ребёнка: Шлычкова (Волхонская) Васса Никитина
Смерть
09.07.1914