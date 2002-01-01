Тихий Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Тихий Юзик Иванович
Мать ребёнка: Тихая Надежда Демьянова
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Тихая Надежда Демьянова
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Моженет Галина Ивановна
Мать ребёнка: Тихая Надежда Демьянова
Рождение ребёнка
25.09.1940
Дочь: Нестеренко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Тихая Надежда Демьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихая Надежда Демьянова
Смерть
1980