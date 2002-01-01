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Тихий Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Тихий Юзик Иванович

Мать ребёнка: Тихая Надежда Демьянова

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Тихая Надежда Демьянова

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Моженет Галина Ивановна

Мать ребёнка: Тихая Надежда Демьянова

Рождение ребёнка
25.09.1940

Дочь: Нестеренко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Тихая Надежда Демьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихая Надежда Демьянова

Смерть
1980
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