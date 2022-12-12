Пермяков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пермякова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Пермякова Зоя Ивановна
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пермякова Зоя Ивановна
Смерть
Неизвестно