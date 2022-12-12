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Петряшев Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губерния, Никольский уезд. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 623
Военная служба
18.09.1916 ст.
Тверь, город Тверь, Тверская область
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 623
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Женат - РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 623
Смерть
Неизвестно
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