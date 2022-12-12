Петряшев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская губерния, Никольский уезд. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 623
Военная служба
18.09.1916 ст.
Тверь, город Тверь, Тверская область
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 623
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Женат - РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 623
Смерть
Неизвестно