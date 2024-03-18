Дурманова (Ложбенева) Таисия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурманова (Ложбенева) Таисия Борисовна

Место рождения

д.Бетово

Дата рождения

14.10.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1919

Отец: Ложбенев Борис

Мать: Феодосия

Рождение ребёнка
12.02.1939

Сын: Дурманов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Дурманов Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1942

Сын: Дурманов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Дурманов Николай Иванович

Рождение ребёнка
20.01.1945

Дочь: Максимова (Дурманова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Дурманов Николай Иванович

Рождение ребёнка
29.07.1948

Сын: Думанов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Дурманов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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