Дурманова (Ложбенева) Таисия Борисовна
Место рожденияд.Бетово
Дата рождения14.10.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1919
Отец: Ложбенев Борис
Мать: Феодосия
Рождение ребёнка
12.02.1939
Сын: Дурманов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Дурманов Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1942
Сын: Дурманов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Дурманов Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1945
Дочь: Максимова (Дурманова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Дурманов Николай Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1948
Сын: Думанов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Дурманов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно