(Васильевна) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петрович Василий
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
06.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губарев Александр
Рождение ребёнка
13.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губарев Александр
Смерть
2021