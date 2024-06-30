(Васильевна) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васильевна) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петрович Василий

Мать: не указана

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Рождение ребёнка
06.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губарев Александр

Рождение ребёнка
13.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губарев Александр

Смерть
2021

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