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Красавин Александр Васильевич

Место рождения

Филисово, Устькубинский район, Северный край

Дата рождения

15.10.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1852 ст.

Отец: Красавин Василий Маркович

Мать: Красавина Матрона Федоровна

Филисово, Устькубинский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красавина (Богданова) Параскева Николаевна

Филисово, Устькубинский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красавина Глафира Михайловна

Филисово, Устькубинский район, Северный край
Рождение ребёнка
16.06.1886

Сын: Красавин Павел Александрович

Мать ребёнка: Красавина Глафира Михайловна

Филисово, Устькубинский район, Северный край
Рождение ребёнка
28.02.1892

Сын: Красавин Василий Александрович

Мать ребёнка: Красавина (Богданова) Параскева Николаевна

Филисово, Устькубинский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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