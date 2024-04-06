Красавин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1852 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1886
Сын: Красавин Павел Александрович
Мать ребёнка: Красавина Глафира Михайловна
Рождение ребёнка
28.02.1892
Сын: Красавин Василий Александрович
Мать ребёнка: Красавина (Богданова) Параскева Николаевна
Смерть
Неизвестно