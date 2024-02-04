Токмакова (Козлова) Евдокия Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова (Козлова) Евдокия Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токмаков (Токмаков) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Токмаков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токмакова (Токмакова) Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Токмаков Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Токмаков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Токмаков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Токмаков Федор Андреевич

Отец ребёнка: Токмаков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Токмаков (Токмаков) Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: Токмаков Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно

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