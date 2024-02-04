Токмакова (Козлова) Евдокия Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токмаков (Токмаков) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Токмаков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токмакова (Токмакова) Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Токмаков Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Токмаков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Токмаков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Токмаков (Токмаков) Зинаида Андреевна
Отец ребёнка: Токмаков Андрей Николаевич
Смерть
Неизвестно