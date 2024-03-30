Стащук Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтащук Алексей

Стащук Алексей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.?

Жена: Стащук (Климова) Екатерина Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.10.1999

Дочь: Плаксина (Стащук) Виктория Алексеевна

Мать ребёнка: Стащук (Климова) Екатерина Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.09.2010

Дочь: Стащук Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Стащук (Климова) Екатерина Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.