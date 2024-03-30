Стащук Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.?
Рождение ребёнка
24.10.1999
Дочь: Плаксина (Стащук) Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: Стащук (Климова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.2010
Дочь: Стащук Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Стащук (Климова) Екатерина Ивановна