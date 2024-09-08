Мишина (Зорина) Клавдия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина (Зорина) Клавдия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Николай Петрович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишин Николай Петрович

Смерть
Неизвестно

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