Мишина (Зорина) Клавдия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишин Николай Петрович
Смерть
Неизвестно