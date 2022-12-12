Чечуйко Петр Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Чечуйко Леонтий Иванович
Мать: Чечуйко Оляна Давидовна
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: не указана
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Место жительства
Неизвестно
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
1937
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.