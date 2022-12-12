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Чечуйко Петр Леонтьевич

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Место рождения

Василевка, Полтавська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Чечуйко Леонтий Иванович

Мать: Чечуйко Оляна Давидовна

Василевка, Полтавська область
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Чечуйко Семен Петрович

Мать ребёнка: не указана

Василевка, Полтавська область
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Место жительства
Неизвестно
Василевка, Полтавська область
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
1937
Василевка, Полтавська область
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
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