Куртеюпов Валентин Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртеюпов Валентин Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1985

Отец: Куртеюпов Валентин Абкеримович

Мать: Куртеюпова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
22.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куртеюпова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
17.12.2016

Сын: Куртеюпов Илья Валентинович

Мать ребёнка: Куртеюпова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
17.12.2016

Сын: Куртеюпов Илья Валентинович

Мать ребёнка: не указана

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