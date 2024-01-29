Куртеюпов Валентин Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1985
Рождение ребёнка
22.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куртеюпова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
17.12.2016
Сын: Куртеюпов Илья Валентинович
Мать ребёнка: Куртеюпова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
17.12.2016
Сын: Куртеюпов Илья Валентинович
Мать ребёнка: не указана