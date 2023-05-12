Капитонова Кузьмичева Неонилла Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапитонова Кузьмичева Неонилла Антоновна

Капитонова Кузьмичева Неонилла Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

20.05.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1916

Сын: Григорьев (Кузьмичев) Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Капитонов Кузьмичев Григорий Капитонович

Рябцева, Волочковская волость, Сычевский уезд
Смерть
20.05.1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.