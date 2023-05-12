Капитонова Кузьмичева Неонилла Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти20.05.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1916
Сын: Григорьев (Кузьмичев) Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Капитонов Кузьмичев Григорий Капитонович
Рябцева, Волочковская волость, Сычевский уезд
Смерть
20.05.1942