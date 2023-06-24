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Трубицын Сергей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

06.04.1988

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Трубицын Матвей Николаевич

Мать: Трубицына Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Анна Федоровна

Рождение ребёнка
02.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трубицына Анна Федоровна

Смерть
06.04.1988
Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область

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