Трубицын Сергей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти06.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубицына Анна Федоровна
Рождение ребёнка
02.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трубицына Анна Федоровна
Смерть
06.04.1988
Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область