Зизганова (Перминова) Валентина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1952
Дата смерти04.06.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1974
Отец ребёнка: Зизганов Василий Степанович
Рождение ребёнка
17.10.1978
Дочь: Коснырева Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Зизганов Василий Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1984
Сын: Зизганов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Зизганов Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.2022