Зизганова (Перминова) Валентина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зизганова (Перминова) Валентина Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1952

Дата смерти

04.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1974

Сын: Зизганов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Зизганов Василий Степанович

Рождение ребёнка
17.10.1978

Дочь: Коснырева Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Зизганов Василий Степанович

Рождение ребёнка
01.10.1984

Сын: Зизганов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Зизганов Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зизганов Василий Степанович

Смерть
04.06.2022
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