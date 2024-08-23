Степанида Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Прокофьев
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Прокофьев
Рождение ребёнка
1769
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий Прокофьев
Рождение ребёнка
1774
Сын: Прохор Васильев
Отец ребёнка: Василий Прокофьев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Василий Прокофьев
Смерть
Неизвестно