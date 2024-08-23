Степанида Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Фролова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Прокофьев

Рождение ребёнка
1762

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Прокофьев

Рождение ребёнка
1769

Сын: Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Прокофьев

Рождение ребёнка
1774

Сын: Прохор Васильев

Отец ребёнка: Василий Прокофьев

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Василий Прокофьев

Смерть
Неизвестно

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