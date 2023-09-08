Волоков Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803 ст.
Дата смерти30.06.1860 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.08.1858 ст.
Единоверческая церковь г. Калуги
Рождение ребёнка
02.10.1859 ст.
Дочь: (Волокова) Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Морозова-Волокова (Гайгерова) Евдокия Васильева
Смерть
30.06.1860 ст.
от водянки