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Волоков Василий Иванов

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

Около 1803 ст.

Дата смерти

30.06.1860 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
24.08.1858 ст.

Жена: Морозова-Волокова (Гайгерова) Евдокия Васильева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Единоверческая церковь г. Калуги
Рождение ребёнка
02.10.1859 ст.

Дочь: (Волокова) Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Морозова-Волокова (Гайгерова) Евдокия Васильева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
30.06.1860 ст.
Калуга, город Калуга, Калужская область
от водянки

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