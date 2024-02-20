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Тышлек Николай Юрьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Около 1826

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАЗО,Ф - 1-2-38,р/с-1811г.,зап.-119
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Тышлек Юрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАЗО,Ф - 1-2-38,р/с-1811г.,зап.-119
Бракосочетание
До 1803

Жена: не указана

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Ефросинья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАДО,Ф - 131-1-65,р/с-1816г.,зап.-96
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Тышлек Гавриил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАЗО,Ф - 1-2-38,р/с-1811г.зап.-119
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Тышлек Харлампий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАДО,Ф - 131-1-65, р/м-1816г.,зап.-96
Смерть
Около 1826
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАЗО,Ф - 12-2-180,р/с-1835г.,зап.-95
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Деспина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАДО,Ф - 131-1-65,р/с-1816г.,зап.-96
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