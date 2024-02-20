Тышлек Николай Юрьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиОколо 1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Около 1771
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАЗО,Ф - 1-2-38,р/с-1811г.,зап.-119
Рождение ребёнка
Около 1803
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАЗО,Ф - 1-2-38,р/с-1811г.,зап.-119
Бракосочетание
До 1803
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Ефросинья Николаевна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАДО,Ф - 131-1-65,р/с-1816г.,зап.-96
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Тышлек Гавриил Николаевич
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАЗО,Ф - 1-2-38,р/с-1811г.зап.-119
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Тышлек Харлампий Николаевич
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАДО,Ф - 131-1-65, р/м-1816г.,зап.-96
Смерть
Около 1826
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАЗО,Ф - 12-2-180,р/с-1835г.,зап.-95
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Деспина Николаевна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАДО,Ф - 131-1-65,р/с-1816г.,зап.-96