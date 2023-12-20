Сиренко Владимир Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сиренко Иосиф Евдокимович
Мать: Сиренко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Вера Владимировна
Мать ребёнка: Сиренко Ольга Трофимовна
Рождение ребёнка
10.11.1958
Сын: Сиренко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Сиренко Ольга Трофимовна
Рождение ребёнка
10.11.1958
Сын: Сиренко Николай Владимирович
Мать ребёнка: Сиренко Ольга Трофимовна
Смерть
Неизвестно