Акилина Никитична
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Николай Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Петр Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Евдоким Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Семенович
Смерть
Неизвестно