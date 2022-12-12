Акилина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Никитична

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Николай Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Семенович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Петр Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Семенович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Евдоким Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Семенович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно
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