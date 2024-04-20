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Скорлупина Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1974

Отец: Скорлупин Владимир Пантелеевич

Мать: Скорлупина Девичья Власова Нина Петровна

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