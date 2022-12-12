Абрамова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1889
Сын: Абрамов Григорий
Отец ребёнка: Абрамов Юстин
Рождение ребёнка
22.06.1892
Сын: Абрамов Иоанн
Отец ребёнка: Абрамов Юстин
Рождение ребёнка
24.08.1895
Дочь: Абрамова Наталья
Отец ребёнка: Абрамов Юстин
Рождение ребёнка
26.04.1898
Дочь: Абрамова Мавра
Отец ребёнка: Абрамов Юстин
Рождение ребёнка
03.11.1905
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Юстин
Смерть
Неизвестно