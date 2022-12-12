Абрамова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамова Матрена

Абрамова Матрена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1889

Сын: Абрамов Григорий

Отец ребёнка: Абрамов Юстин

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.06.1892

Сын: Абрамов Иоанн

Отец ребёнка: Абрамов Юстин

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.08.1895

Дочь: Абрамова Наталья

Отец ребёнка: Абрамов Юстин

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.04.1898

Дочь: Абрамова Мавра

Отец ребёнка: Абрамов Юстин

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.11.1905

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: не указан

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Юстин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close