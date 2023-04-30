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Маматказина Ирина Рустамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1956

Отец: Маматказин Рустам Ибрагимович

Мать: Людмила

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