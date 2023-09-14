Шейкин Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1970
Отец: Шейкин Анатолий Иванович
Мать: Шейкина Раиса Семёновна
Рождение ребёнка
15.10.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шейкина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
21.04.1998
Сын: Шейкин Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Шейкина Татьяна Николаевна