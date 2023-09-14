Шейкин Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейкин Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1970

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1998 г.р.

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1970

Отец: Шейкин Анатолий Иванович

Мать: Шейкина Раиса Семёновна

Рождение ребёнка
15.10.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шейкина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
21.04.1998

Сын: Шейкин Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Шейкина Татьяна Николаевна

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