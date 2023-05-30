Смирнова Евдокия Антипова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.09.1872
Рождение ребёнка
15.02.1875
Дочь: Смирнова Анна Козмина
Отец ребёнка: Смирнов Козма Дементьев
Рождение ребёнка
20.11.1880
Отец ребёнка: Смирнов Козма Дементьев
Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно