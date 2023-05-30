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Смирнова Евдокия Антипова

Место рождения

Сельниково, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельниково, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
08.09.1872

Муж: Смирнов Козма Дементьев

Рождение ребёнка
15.02.1875

Дочь: Смирнова Анна Козмина

Отец ребёнка: Смирнов Козма Дементьев

Рождение ребёнка
20.11.1880

Сын: Смирнов Митрофан Космин

Отец ребёнка: Смирнов Козма Дементьев

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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