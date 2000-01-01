Рокотенко Евгения Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рокотенко Евгения Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1964

Дочь: Удовенко Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Рокотенко Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гичьян Людмила Вячеславовна

Отец ребёнка: Рокотенко Вячеслав

Смерть
Неизвестно
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