(Хомякова) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1933
Дата смерти23.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1933
Отец: Хомяков Григорий Устинович
Мать: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
02.12.1964
Рождение ребёнка
28.05.1966
Бракосочетание
22.07.1966
Муж: Гутов Иван Корнеевич
Вассино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.06.1972
Смерть
23.08.1995
Похороны
Неизвестно