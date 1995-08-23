(Хомякова) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Хомякова) Екатерина Григорьевна

(Хомякова) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

18.09.1933

Дата смерти

23.08.1995

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1933

Отец: Хомяков Григорий Устинович

Мать: Степанида Ивановна

Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутов Иван Корнеевич

Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутов Иван Корнеевич

Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
22.07.1966

Муж: Гутов Иван Корнеевич

Вассино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутов Иван Корнеевич

Смерть
23.08.1995
Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close