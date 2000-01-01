Казанцева (Рязанова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Рязанова) Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Рязанов Петр Меркурьевич

Мать: Рязанова Анна Анисимовна

Рождение ребёнка
16.06.1806

Сын: Казанцев Гавриил Фомич

Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Александра Фоминична

Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анна Фоминична

Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анфиса Фоминична

Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Казанцев Никита Фомич

Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Третьякова Екатерина Фоминична

Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Харитонова Анисия Фоминична

Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Козицына Антонина Фоминична

Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Казанцев Николай Фомич

Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович

Работа или профессия
Неизвестно
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