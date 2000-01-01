Казанцева (Рязанова) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Рязанов Петр Меркурьевич
Мать: Рязанова Анна Анисимовна
Рождение ребёнка
16.06.1806
Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Александра Фоминична
Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна Фоминична
Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анфиса Фоминична
Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Третьякова Екатерина Фоминична
Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Харитонова Анисия Фоминична
Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Козицына Антонина Фоминична
Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Казанцев Фома Федотович
Работа или профессия
Неизвестно