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Шохин Евгений Николаевич

Место рождения

Лещёвка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1867

Жена: Шохина Любовь Михайловна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Шохин Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Шохина Любовь Михайловна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1874

Сын: Шохин Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Шохина Любовь Михайловна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шохин Федор Евгеньевич

Мать ребёнка: Шохина Любовь Михайловна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1883

Сын: Шохин Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: Шохина Любовь Михайловна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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