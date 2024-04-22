Шохин Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
Около 1867
Жена: Шохина Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Шохина Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Шохина Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Шохина Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Шохина Любовь Михайловна
Смерть
Неизвестно