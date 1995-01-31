Воробьёв Тимофей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Тимофей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1904

Дата смерти

14.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1904

Отец: Воробьёв ?

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1928

Жена: Воробьёва Ольга Ивановна

Верхний Уфалей
Рождение ребёнка
1929

Сын: Воробёв Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1930

Дочь: Вырмацких Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
10.05.1936

Сын: Воробьёв Геннадий

Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1940

Сын: Воробьёв Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
04.12.1948

Сын: Воробьёв Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1952

Сын: Воробьёв Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Ивановна

Смерть
14.10.1977
Верхний Уфалей
Похороны
Неизвестно
Верхний Уфалей
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