Воробьёв Тимофей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1904
Дата смерти14.10.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1904
Отец: Воробьёв ?
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1928
Жена: Воробьёва Ольга Ивановна
Верхний Уфалей
Рождение ребёнка
1929
Сын: Воробёв Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1930
Дочь: Вырмацких Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
10.05.1936
Сын: Воробьёв Геннадий
Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1940
Сын: Воробьёв Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1948
Сын: Воробьёв Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1952
Сын: Воробьёв Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Ивановна
Смерть
14.10.1977
Верхний Уфалей
Похороны
Неизвестно
Верхний Уфалей