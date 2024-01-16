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Лысенко Николай Семёнович

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

05.03.1945

Дата смерти

16.01.2024

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1945

Отец: Лысенко Семён Петрович

Мать: Лысенко Анна Тихоновна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
1971

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
17.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
16.01.2024
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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