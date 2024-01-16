Лысенко Николай Семёнович
Место рождения
Дата рождения05.03.1945
Дата смерти16.01.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1945
Отец: Лысенко Семён Петрович
Мать: Лысенко Анна Тихоновна
Бракосочетание
1971
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.01.2024