Путилин Федор Михайлович???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Путилина Елена
Рождение ребёнка
23.04.1789
Сын: Путилин Георгий Федорович
Мать ребёнка: Путилина Елена
Рождение ребёнка
28.10.1789
Дочь: (Путилина) Праскевия Федоровна
Мать ребёнка: Путилина Елена
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Путилина Елена