Путилин Федор Михайлович??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПутилин Федор Михайлович???

Путилин Федор Михайлович???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Путилин Антон Федорович

Мать ребёнка: Путилина Елена

Рождение ребёнка
23.04.1789

Сын: Путилин Георгий Федорович

Мать ребёнка: Путилина Елена

Рождение ребёнка
28.10.1789

Дочь: (Путилина) Праскевия Федоровна

Мать ребёнка: Путилина Елена

Рождение ребёнка
1790

Сын: Путилин Гаврил Федорович

Мать ребёнка: Путилина Елена

Мы используем куки для улучшения работы сайта.