Peitsch Alexander Jakovl. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Peitsch Alexander Jakovl.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Peitsch Jakob

Мать: Peitsch Charlotte

Смерть
1880
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