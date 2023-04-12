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Peitsch Alexander Jakovl.
Peitsch Alexander Jakovl.
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1821
Дата смерти
1880
Пол
Мужской
Отец
Peitsch Jakob
1782 г.р.
Мать
Peitsch (von Vietinghoff-Scheel) Charlotte
1793 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Peitsch Jakob
Мать:
Peitsch Charlotte
Смерть
1880
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